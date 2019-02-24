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ضبط 4 أشخاص سرقوا 250 ألف جنيه من موظف بالإسكندرية

الأحد، 24 فبراير 2019 02:37 م
ضبط 4 أشخاص سرقوا 250 ألف جنيه من موظف بالإسكندرية ضبط متهمين - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع 3 آخرين هاربين، بانتحال صفة ضباط شرطة والاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه من موظف بمنطقة الموقف الجديد بكرموز.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة كرموز يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة خلف الموقف الجديد بدائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم لموقع البلاغ، وجرى التقابل مع كل من "سامح.س.أ" 51 عاما، موظف، ونجله "محمد" 24 عاما، طالب جامعى، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وبسؤالهما قرر الأول بقيام صديقه المدعو"خميس.أ.ع" بالإتصال به وأبلغه بقيام أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" بعرض قطعة أثرية من الذهب مقابل مبلغ مالى 250 ألف جنيه، واتفق معه على التقابل مع ذلك الشخص بالمنطقة محل البلاغ لشراء تلك القطعة.

وأضاف المذكور أنه عند حضورهم فوجئوا بقيام 7 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص باستيقافهم مُدعيين أنهم من رجال الشرطة، وقاموا بالاستيلاء منهم على المبلغ المالى المُشار إليه.

وأشار إلى أنه ارتاب فى أمرهم وتمكنا من ضبط 2 منهم وهما كل من "أحمد.م.ع" 51 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل، و"كريم.س.ب" 31 عاما، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بينما تمكن الآخرين من الهرب بالسيارة وبحوزتهم المبلغ المالى.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط اثنين من المتهمين الهاربين، وهما كل من "إسلام.ج.ع" 30 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة أول الرمل وبحوزته مبلغ 165,600 جنيه، و"ثروت.م.أ" 30 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، و"نبيل.أ.م" جارى ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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