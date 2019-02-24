ضبط 30 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبى لـ225 سائقًا، وإثبات تعاطى 30 سائقا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.