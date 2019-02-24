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ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

الأحد، 24 فبراير 2019 11:01 ص
ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ حملة مرورية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ.
 
وأسفرت الحملات، عن ضبط 1159 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، وسيدى سالم و الحامول وبلطيم ودسوق، وتم ضبط 13 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 48 مخالفة دراجة نارية، و21 انتظار خاطئ، و38 مخالفة سير بدون تراخيص 25 بدون رخص قيادة، و13 بدون رخص تسيير، و1012 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.
 
ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى جميع الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط مختلف أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.
 
 

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