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ضبط مصنع لتعبئة المياة المعدنية المغشوشة بالخصوص

الأحد، 24 فبراير 2019 11:53 ص
ضبط مصنع لتعبئة المياة المعدنية المغشوشة بالخصوص مصنع لتعبئة المياه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مصنع لتعبئه المياه بالمخالفة لاشتراطات الصحية، واستخدام زجاجات سابق استخدامها، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد خالد محمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، أكدتها التحريات السريه تتضمن قيام " ممدوح مح. أ" 45 سنة ومقيم بشارع الحاج عطية عزبة الامير بمدينة الخصوص، والسابق إتهامه والحكم عليه فى قضية غش غذائى والمقضى فيها بحبسه 6 أشهر، لقيامه بإنشاء مصنع بدون ترخيص لتعبئة المياه المعدينه بالمخالفة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المصرية.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين استخدام العبوات البلاستيكية لزجاجات المياه السابق استخدامها، وتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العاملة بذلك المجال، ويقوم بتعبئتها عن طريق ماتور لرفع المياه من الأرض عن طريق وصلات المياه، الأمر الذى يضر بصحة المواطنين والتسبب فى انتشار أمراض الكلى، حيث إن المياه منتجه بدون ترخيص من وزارة الصحة وبالمخالفة للاشتراطات القياسية المصرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم العرض علي اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية ، تم مداهمة المصنع المشار إليه الكائن ببدروم بالدور الأرضى بالعقار رقم ٣ شارع البترول عزبة الأمير بجوار مدرسة منارة الصديق دائرة قسم الخصوص، حيث تم ضبط المتهم والمواد والخامات المستخدمة فى تعبئة المياه.

بمواجهته وسؤاله اعترف بما نسب إليه، تم الحفظ على كافة الكميات المضبوطة، وجارى عرض المتهم والمحضر على النيابه العامة لاتخاذ اللازم.

 

 

 


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