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ضبط مزور استولى على أموال الشباب بزعم توظيفهم بالقرى السياحية

الأحد، 24 فبراير 2019 12:44 م
ضبط مزور استولى على أموال الشباب بزعم توظيفهم بالقرى السياحية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالجيزة لإنشائه شركة وهمية للخدمات السياحية والإعلان عن توافر فرص عمل والاستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على وظائف.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.
 
 
ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود العديد من الإعلانات الوهمية ببعض الصحف، والقنوات الفضائية وشبكة الإنترنت عن توفير فرص عمل بجهات مختلفة بدون شروط أو مؤهلات "خلافاً للحقيقة". 
 
 
وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى قيام "أحمد.م" عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بإنشاء شركة وهمية للخدمات السياحية فى الدقى بالجيزة واتخاذهاً كمقر لاستقطاب راغبى الحصول على وظائف بالقرى والمنتجعات السياحية والنصب والإحتيال عليهم، وذلك من خلال الإعلان ببعض الصحف والقنوات الفضائية عن توافر فرص عمل بالقرى والمنتجعات السياحية بمحافظتى (جنوب سيناء، والبحر الأحمر) بدون مؤهلات أو شروط، وحصوله على مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه زاعماً بأنها رسوم التعيين ، وتسليمه خطابات مزورة منسوبة للعديد من القرى والمنتجعات السياحية تفيد ترشيحهم للعمل بوظائف مختلفة بها خلافاً للحقيقة.
 
 
عقب تقنين الإجراءت تم ضبط المتهم وبحوزته العديد من الأوراق والمستندات المزورة، وأفاد عدداً من ضحاياه استيلائه على الأموال منهم، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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