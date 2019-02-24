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ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات فى حدائق الأهرام

الأحد، 24 فبراير 2019 11:57 ص
ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات فى حدائق الأهرام مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نجح رجال مباحث قسم شرطة الأهرام بقيادة الرائد محمد الصغير، فى كشف هوية المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات حدائق الأهرام، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وجار استجوابهم لمعرفة ملابسات وتفاصيل تنفيذ الحادث.
 
وأسفرت جهود فريق البحث عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحل المجوهرات ومحيطه وفحص المسجلين خطر ومحترفى الإجرام وجمع مزيد من التحريات والمعلومات بشأن الواقعة من تحديد هوية منفذيها، وتم إعداد عدة مأموريات أمنية استهدفت أماكن تواجدهم حتى تم القبض عليهم.
 
وبدأت القضية بتلقى غرفة نجدة الجيزة بلاغا بسطو 4 لصوص على محل مجوهرات فى منطقة حدائق الأهرام، وبإخطار قسم شرطة الأهرام انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتعاملوا مع الموقف وفقا للإجراءات القانونية ومنها إخطار النيابة العامة.
 

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