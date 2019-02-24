صور.. وزير الطيران يلتقى العاملين فى شركتى الأسواق الحرة والشحن الجوى

التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، العاملين بشركتى مصر للطيران للأسواق الحرة والشحن الجوى بنادى ايروسبورت بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، ورضا متولى رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، ولفيف من القيادات والعاملين بالشركتين.

وقام اللواء نبيل سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة ايروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية فى بداية اللقاء، بتقديم عرض توضيحى عن ما تم إنجازه من رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات المقدمة للأعضاء أبناء قطاع الطيران المدنى وخارجه كما استعرض التحديات والخطط المستقبلية.

ووجه وزير الطيران الفريق يونس المصرى، خلال اللقاء بسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والخدمية وتذليل جميع العقبات حتى يصل نادى إيروسبورت للمستوى الذى ينافس جميع النوادى الرياضية الأخرى، كما تقدم وزير الطيران بالشكر للعاملين بشركتى مصر للطيران للأسواق الحرة والشحن الجوى وقياداتهما على ما يبذلوه من جهد للوصول إلى المستهدف من الايرادات، والذى ساهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف والرؤية الموضوعة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمه لتحقيق نتائج أفضل ومضاعفة الربحية.

كما استعرض وزير الطيران خلال اللقاء، مع العاملين خطة دمج شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك ضمن سياسة الحوكمة وتطوير الأداء وتقليل النفقات وتعظيم الايرادات مع عدم المساس بحقوق العاملين.

و أكد الفريق يونس المصرى، على ضرورة فتح أسواق جديدة تماشياً مع خطة الدمج و بذل المزيد من الجهد والعمل بشكل دائم على التطوير والتحديث لمضاعفة النتائج وتحقيق مؤشرات ايجابية خلال الفترة القادمة، مشدداً على عدم السماح بوجود أى شركة خاسرة داخل منظومة الطيران المدنى.

وفى نهاية اللقاء، وجه وزير الطيران بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى داخل قطاع الطيران، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين بشكل مستمر، من خلال أعلى مستويات برامج إعادة التأهيل والتدريب فى مجالات الطيران المدنى المختلفة، والاهتمام بتحديث الأجهزة والمعدات للحفاظ على مستوى الخدمات والوصول إلى أعلى درجات المنافسة العالمية.