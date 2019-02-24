صور.. وزيرة الصحة: بورسعيد ستصبح جاهزة لتطبيق "التأمين الصحى" بـ30 يونيو

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على جاهزية محافظة بورسعيد لاستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى 30 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال تفقدها عددًا من المنشآت الطبية، للتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتفقدت وزيرة الصحة مستشفى الزهور، ووجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير فى الواعيد المحددة، مؤكد على توحيد وجهات المستشفى مثل باقى مستشفيات المنظومة الجديدة.

كما تفقدت وزيرة الصحة مستشفى المبرة، حيث أشادت بمعدل تنفيذ ورفع كفاءة المستشفى، كما وجهت خلال زيارتها للمستشفى الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، بنقل إحدى المرضى المحتجزين بالمستشفى بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى المقطم للتأمين الصحى بالقاهرة لإجراء عملية قسطرة قلبية له، مؤكدة أنه بتطبيق القانون الجديد لن نحتاج إلى نقل أى مريض خارج المحافظة لتلقى الخدمة الطبية.

كما تفقدت وزيرة الصحة أعمال الإنشاءات بمستشفى بورسعيد العام بالمبنى الجديد والذى يتكون من أرضى و3 أدوار بسعة 224 سريرا، وأشادت بمعدل التنفيذ، ووجهت الشكر لكافة الشركات المنفذة لما تم الوصول إليه من معدلات التنفيذ.

وكشفت وزيرة الصحة عن استلام 35 وحدة صحة أسرة بنهاية شهر يونيو المقبل، بدلا من 23 وحدة كان مقرر استلامها بذات الفترة، وأكدت على أن العمل جار فى جميع المنشآت الطبية على قدم وساق للوصول إلى معدلات التجهيز المطلوبة وفقا للمواعيد المحددة.

كما كشفت أيضًا وزيرة الصحة عن انتهاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من الهياكل التنظيمية لهيئات التأمين الصحى الشامل الثلاثة، مشيرة إلى أنه جار تدريب الفرق الطبية التى ستعمل فى المنظومة الجديدة، على أعلى مستوى، بما سينعكس بالإيجاب على المرضى، كما تم الإنتهاء من حزمة خدمات التأمين، فضلا عن العمل على ميكنة كافة الوحدات والمستشفيات بالمنظومة الجديدة بالتعاون مع وزارة الإتصالات.