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صور.. مدير أمن الأقصر يشهد جلسة صلح بين عائلتي "آل أبوالنور" و"آل مكى" بالطود

الأحد، 24 فبراير 2019 02:52 م
صور.. مدير أمن الأقصر يشهد جلسة صلح بين عائلتي "آل أبوالنور" و"آل مكى" بالطود مدير أمن الأقصر يشهد جلسة الصلح
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، نائباً عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مراسم الصلح بين عائلتى آل أبو النور بالعديسات بحرى، وآل مكى بالطود، والتى أقيمت فى قرية الطراخين بمدينة الطود جنوب الأقصر، تحت رعاية لجنة المصالحات والأزهر الشريف.
 
 
وأجريت مراسم الصلح بين العائلتين بحضور مدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء وائل نصار، وعدد من قيادات مديرية أمن الأقصر، ورئيس مدينة الطود العميد محمد عياد، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وأعضاء لجنة المصالحة، ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، والآلاف من المواطنين في مدينة الطود والقرى والمدن المجاورة.
 
 
ومن جانبه، أشاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، بإنجاز المصالحة بين العائلتين، مؤكدا على ضرورة سرعة السعى فى إنهاء أى خصومات ما بين أهالى القرية الواحدة لضمان التعايش فى سلام وطمأنينة، وعدم تطور الخلافات مما يؤثر بالسلب على استقرار أي مجتمع.
 
مدير-أمن-الأقصر-وسكرتير-مساعد-الأقصر-يشهدان-جلسة-صلح-بين-عائلتي-آل-أبوالنور-وآل-مكي-(1)
 
مدير-أمن-الأقصر-وسكرتير-مساعد-الأقصر-يشهدان-جلسة-صلح-بين-عائلتي-آل-أبوالنور-وآل-مكي-(2)
 
مدير-أمن-الأقصر-وسكرتير-مساعد-الأقصر-يشهدان-جلسة-صلح-بين-عائلتي-آل-أبوالنور-وآل-مكي-(3)
 
مدير-أمن-الأقصر-وسكرتير-مساعد-الأقصر-يشهدان-جلسة-صلح-بين-عائلتي-آل-أبوالنور-وآل-مكي-(4)
 
مدير-أمن-الأقصر-وسكرتير-مساعد-الأقصر-يشهدان-جلسة-صلح-بين-عائلتي-آل-أبوالنور-وآل-مكي-(5)
 
 
 
 

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