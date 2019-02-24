صور.. محافظة سوهاج تعلن تحرير 80 محضر إشغال للطريق العام

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أنه تم تحرير 80 محضر إشغال للطريق العام، وإزالة 58 إعلان بدون ترخيص، وذلك بأحياء شرق وغرب سوهاج، ضمن الحملة المكبرة التى بدأت الجمعة الماضية لضبط الشارع.

وأوضح التونى، أن الحملة أسفرت بحى غرب سوهاج عن إزالة تراكمات القمامة، ورفع 35 حالة إشغالات، وإزالة 28 إعلان مخالف، وتحرير 55 محضر إشغال للطريق العام، ومصادرة 6 عربات بيع متجولة، لافتًا الى أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم حفاظًا على المظهر العام، وتيسيرًا لحركة المرور بتلك الأحياء الحيوية.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، إلى إزالة القمامة بالشوارع بحى شرق سوهاج، بالإضافة الى رفع عدد 35 حالة إشغالات، وتحرير عدد 25 محضر إشغال للطريق، فضلًا عن إزالة 30 إعلان بدون ترخيص، بشارع التحرير، وميدان وشارع سيتى.

ومن جانبه، تفقد الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة أعمال الحملة بأحياء غرب وشرق سوهاج، مشيرًا إلى إزالة المخالفات التى وجه المحافظ برفعها، لافتًا الى أنه وجه رؤساء الأحياء برفع كفاءة الميادين، من خلال أعمال الطلاء، وصيانة كشافات الإنارة، والأرصفة والبلدورات، وزراعة الجزر الوسطى وإضاءة النخيل بأضواء الزينة، وعمل رمبات لذوى الإعاقة، فضلًا عن إعادة طلاء أسوار المدارس وإزالة اللافتات والعبارات المكتوبة عليها.

وكلف السكرتير المساعد، رؤساء الأحياء بمراجعة وحصر تراخيص بعض العقارات تحت الإنشاء والتى تبين أنها مخالفة للارتفاعات القانونية، وموافاة المحافظة بالإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقًا لقانون البناء الموحد.







حملات مرافق وازالة اشغالات بحي شرق وغرب (6)



حملات مرافق وازالة اشغالات بحي شرق وغرب (7)



