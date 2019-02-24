صور.. محادثات الرئيس السيسى والملك سلمان قبيل القمة العربية الأوروبية تتصدر صحافة المملكة

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تصدرت جلسة المباحثات التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، مانشيتات والصفحات الأولى لصحافة المملكة، تأكيدا على أهمية التنسيق والتشاور بين الجانبين، وتحت عنوان "الملك والسيسي استعرضا مستجدات المنطقة" نشرت صحيفة الجزيرة السعودية صورة للقمة بين الزعيمين.



صحيفة الجزيرة

أما صحيفة "الرياض" كتبت تحت عنوان "خادم الحرمين والرئيس المصرى يعقدان جلسة مباحثات"، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مساء السبت في شرم الشيخ، اجتماعاً ثنائياً جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.



صحيفة الرياض

وصحيفة عكاظ ، نشرت صورة لإستقبال الرئيس السيسي للملك سلمان فى مطار شرم الشيخ، وكتبت "السعودية.. لاغنى عنها"، مشيرة إلى مأدبة العشاء التى أقامها الرئيس فى شرم الشيخ تكريما للعاهل السعودى بمناسبة زيارته لمصر.



عكاظ السعودية

صحيفة اليوم، أشادت بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وكتبت "القاهرة والرياض صمام أمان المنطقة"، وقالت أن المباحثات أكدت على إنشاء مجلس الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.