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صور..قتلى ومصابين فى اشتباكات مع الشرطة الفنزويلية خلال محاولات إدخال المساعدات

الأحد، 24 فبراير 2019 02:00 ص
صور..قتلى ومصابين فى اشتباكات مع الشرطة الفنزويلية خلال محاولات إدخال المساعدات جانب من العنف فى فنزويلا
كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز
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اندلعت اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى، لتفريق المحتجين الذين كانوا يتجمعون لتنفيذ خطة لادخال المساعدات الانسانية القادمة من البرازيل .

قال طبيب فنزويلى،  إن شخصين قتلا، فى بلدة سانتا إيلينا دى أورين الفنزويلية فى اشتباكات مع قوات الأمن، بشأن خطة المعارضة لإدخال مساعدات من البرازيل، ويعمل الطبيب بالمستشفى الذى نقل إليه الشخصان.

وكان قد أظهر تسجيل فيديو لكاميرا أمنية أرسله مصدر بالحكومة الكولومبية، أن الجيش الفنزويلى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متطوعين يفرغون حمولة مساعدات على جسر فرانسيسكو دى باولا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

والجسر الواقع قرب بلدة أورينا الفنزويلية، هو واحد من 3 ممرات يأمل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو فى استخدامها لنقل مساعدات غذائية وأدوية مطلوبة بشدة فى البلاد.

جانب من العنف فى فنزويلا (1)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (2)
جانب من العنف فى فنزويلا

 

جانب من العنف فى فنزويلا (3)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (4)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (5)
جانب من العنف فى فنزويلا

 

جانب من العنف فى فنزويلا (6)
جانب من العنف فى فنزويلا

 

جانب من العنف فى فنزويلا (7)
جانب من العنف فى فنزويلا

 

جانب من العنف فى فنزويلا (8)
جانب من العنف فى فنزويلا

 

جانب من العنف فى فنزويلا (9)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (10)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (11)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (12)
جانب من العنف فى فنزويلا

 

جانب من العنف فى فنزويلا (13)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (14)
جانب من العنف فى فنزويلا

 

جانب من العنف فى فنزويلا (15)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (16)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (17)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (18)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (19)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

جانب من العنف فى فنزويلا (20)
جانب من العنف فى فنزويلا 

 

 


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