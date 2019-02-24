video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. ضبط 13طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمى بالغربية

الأحد، 24 فبراير 2019 10:11 م
صور.. ضبط 13طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمى بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد عتمان ، من ضبط 13طن و267كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمي، داخل مخزن ملح بدائرة قسم زفتى.
 
كانت تحريات ضباط إدارة مباحث التموين ،توصلت لقيام "ايمن.ا.ع" 45سنة صاحب مخزن ملح بدائرة قسم زفتى بإعادة تكرير الملح الخاص بالأغراض الصناعية والغير صالح للاستهلاك الأدمي  ،وتعبئته داخل عبوات ملح طعام لشركات كبرى وطرحه للبيع بالسوق مما يؤثر على صحة المواطنين.
 
ووجه اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وباستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائي بزفتى وضباط مباحث قسم زفتى، وتم ضبط المتهم وعثر بالمخزن الخاص به على 11طن و440كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الأدمي، وطن و847كيلو ملح طعام منتج نهائي مقلد، كما تم ضبط المعدات المستخدمة فى التعبئة والتصنيع، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق 12 معمل تحاليل وعيادة بدون تراخيص فى حملة بالغربية

تحرير 951 مخالفة مرورية وتحصيل 49 ألف جنيه غرامات فورية فى حملة بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مدير امن الغربيه

ملح طعام

محافظه الغربيه




لا تفوتك
وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

وزير التعليم العالى: افتتاح 8 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية 2020

"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

"عشان يتشهر".. تجديد حبس سائق صنع عبوة هيكيلة ووضعها بمدرسة ابنته بإمبابة

السيسي فى كلمته بالقمة العربية الأوروبية: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.. وملايين اللاجئين يتلقون الخدمات مثل المصريين.. وبعض الدول تثير الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتحتل مكانة ليست لها

السيسي فى كلمته بالقمة العربية الأوروبية: مصر بذلت جهودا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر شواطئها.. وملايين اللاجئين يتلقون الخدمات مثل المصريين.. وبعض الدول تثير الفوضى بين جيرانها سعيا منها لتحتل مكانة ليست لها

بدء توفير أدوية الإقلاع عن التدخين بأسعار رمزية.. رئيس أمانة الصحة النفسية: 17% من المدخنين فى الثانوية بدأوا قبل 10 سنوات.. وإطلاق حملة لمواجهة إدمان المخدرات بــ7 محافظات بمراكز الشباب والمدارس والأندية

بدء توفير أدوية الإقلاع عن التدخين بأسعار رمزية.. رئيس أمانة الصحة النفسية: 17% من المدخنين فى الثانوية بدأوا قبل 10 سنوات.. وإطلاق حملة لمواجهة إدمان المخدرات بــ7 محافظات بمراكز الشباب والمدارس والأندية

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق 15 يوما بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير

ليفربول ومان يونايتد.. معاناة محمد صلاح ضد الشياطين عرض مستمر

ليفربول ومان يونايتد.. معاناة محمد صلاح ضد الشياطين عرض مستمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة