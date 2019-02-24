صور.. ضبط 13طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمى بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد عتمان ، من ضبط 13طن و267كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمي، داخل مخزن ملح بدائرة قسم زفتى.

كانت تحريات ضباط إدارة مباحث التموين ،توصلت لقيام "ايمن.ا.ع" 45سنة صاحب مخزن ملح بدائرة قسم زفتى بإعادة تكرير الملح الخاص بالأغراض الصناعية والغير صالح للاستهلاك الأدمي ،وتعبئته داخل عبوات ملح طعام لشركات كبرى وطرحه للبيع بالسوق مما يؤثر على صحة المواطنين.

ووجه اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وباستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائي بزفتى وضباط مباحث قسم زفتى، وتم ضبط المتهم وعثر بالمخزن الخاص به على 11طن و440كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الأدمي، وطن و847كيلو ملح طعام منتج نهائي مقلد، كما تم ضبط المعدات المستخدمة فى التعبئة والتصنيع، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.