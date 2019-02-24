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صور.. زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار لحضور اجتماع مع ترامب فى هانوى

الأحد، 24 فبراير 2019 07:08 ص
صور.. زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار لحضور اجتماع مع ترامب فى هانوى زعيم كوريا الشمالية فى القطار
سول (رويترز)
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أكدت كوريا الشمالية لأول مرة اليوم الأحد، أن زعيمها كيم جونج أون سيعقد ثانى اجتماع قمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر عقده فى العاصمة الفيتنامية هانوى.

ويضم الوفد المرافق لكيم إلى هانوى مسؤولين كوريين شماليين كبارا شاركوا فى محادثات القمة الموسعة التى عقدت العام الماضى بين كيم وترامب فى سنغافورة ومن بينهم كبير المبعوثين إلى الولايات المتحدة كيم يونج تشول ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى الشمالى رى سو يونج ووزير الخارجية رى يونج هو.

وتسافر مع الزعيم الكورى الشمالى أيضا أخته كيم يو جونج التى شوهدت تساعده أيضا فى سنغافورة، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم غادر بيونجيانج بالقطار بعد ظهر السبت .

وقالت الوكالة إن كيم سيقوم أيضا بزيارة ودية رسمية لفيتنام "قريبا"، وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت فى وقت سابق يوم السبت أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام" تلبية لدعوة من نجوين بو ترونج رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعى الحاكم.

وسيلتقى ترامب وكيم فى هانوى بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية فى سنغافورة والتى كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أمريكى أثناء وجوده فى منصبه وزعيم كورى شمالى والتى تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى بشكل كامل.

زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار (1)
زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار

 

زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار (2)
زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار 

 

زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار (3)
زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار 

 

زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار (4)
زعيم كوريا الشمالية يغادر بالقطار 

 


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زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

اجتماع مع ترامب

هانوى




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