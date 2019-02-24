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صور.. رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لاستراتيجية تطوير قطاع الغزل والنسيج

الأحد، 24 فبراير 2019 07:12 م
صور.. رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لاستراتيجية تطوير قطاع الغزل والنسيج مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خطة رفع كفاءة وتطویر مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسیج والملابس وتحقیق الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضى المخصصة للمصانع، وذلك فى اجتماع حضره الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

فى بداية الاجتماع استعرض رئيس الشركة القابضة تقريراً مفصلاً عن كافة الأعمال اللازمة لتطویر مبانى مصانع الشركة بمدن: المحلة، وحلوان، وكفر الدوار، ودمیاط، وطنطا، وشبین الكوم، وكوم حمادة، والزقازیق، والمنصورة، وأسیوط، وقنا، وسوھاج، والمنیا.

 

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم معاينة 15 مجمعاً من مصانع الشركة القابضة فى الفترة من 15 نوفمبر 2018، وحتى 16 يناير 2019، حيث تم تفقد الأعمال الإنشائية والمعمارية والإلكتروميكانيك الموجودة على الطبيعة؛ لتقدير حالتها المبدئية وبيان مدى ملاءمتها للكود المصرى الحالى والكود العالميّ، فى ضوء التطوير التكنولوجى فى تلك الصناعة المتخصصة، وتحقيقاً لاشتراطات التصنيع الجيد لهذا النوع من الصناعة.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تطویر ۲۱ مبنى، بكافة شركات الغزل والنسيج فى المحافظات، من خلال تخصيص استثمارات لتطوير الماكینات المستخدمة لمواكبة التطور التكنولوجى فى صناعة الغزل على المستوى العالمي، واستثمارات أخرى للإنشاءات لإحلال بعض المنشآت القائمة وتجديدها بما يواكب خطط التطوير واحتياجاتها.

 

كما تم خلال الاجتماع، استعراض البرنامج الزمنى لإعادة ھیكلة شركات الغزل والنسیج التابعة للشركة القابضة، خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.

 

وأشاد رئيس الوزراء بالخطة الموضوعة لتطوير المحالج والغزل والنسيج، مؤكداً على ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة، وذلك عن طريق استغلال الأصول التى تمتلكها الوزارة فى مناطق متميزة، بما يسهم فى تنفيذ مخطط التطوير بنجاح.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (1)
 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (2)
 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (3)
 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (4)
 

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