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صور.. انهيار صخرة ضخمة بمنشأة ناصر بشارع أحمد حافظ دون إصابات أو خسائر

الأحد، 24 فبراير 2019 11:44 ص
صور.. انهيار صخرة ضخمة بمنشأة ناصر بشارع أحمد حافظ دون إصابات أو خسائر انهيار صخرة بمنشأة ناصر
كتب سيد الخلفاوى
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شهدت منطقة شارع أحمد حافظ بحى منشأة ناصر ، انهيار صخرة كبيرة بمسطح 15 متر فى 15 متر دون إصابات أو وفيات، أو أى نوع من الخسائر.
 
وأكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة، أن المحافظة نقلت الأسر الموجودة بمحيط الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر منذ أكثر من شهر، ضمن خطة تطوير العشوائيات، والتى تهتم بنقل سكان المناطق الخطرة، وإعطاء الأولوية لهم.
 
وأضاف عوض، أن تحرك المحافظة السريع منع كارثة محققة، وأن المحافظة تسير بخطة لنقل سكان المناطق الخطرة، وهو ما منع تكرار عدة كوارث مثل كارثة انهيار صخرة الدويقة.
 
وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن سقوط الصخرة كان بعيدا عن المنطقة السكنية تماما.
 
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر (1)
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر 

إنهيار صخرة بمنشأة ناصر (2)
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر

إنهيار صخرة بمنشأة ناصر (3)
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر

إنهيار صخرة بمنشأة ناصر (4)
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر 

 


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منشاة ناصر

انهيار صخرة

صخرة منشأة ناصر

انهيار صخور




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