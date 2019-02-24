صور.. انتشار خدمات المرور بالطرق المؤدية للمؤتمر العربى اﻷوروبى بشرم

كتب عبد الرحمن سيد

كثفت اﻹدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية بالطرق المؤدية للمؤتمر العربى اﻷوروبى، وقام اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يرافقه اللواء عصام شادى مدير الادارة العامة للمرور، بالمرور على الخدمات المرورية وسيارات الاغاثة المرورية، والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعى المزودة بكاميرات، وتم التشديد على الضباط والافراد بالظهور بالمظهر المشرف والتواجد المرورى الفعّال، وتسيير الحركة المرورية أثناء فعاليات منتدى المؤتمر العربى الأوروبى 2019 الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ.

وشارك فى المرور العميد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء، كما قام اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يرافقه اللواء علاء عبد الظاهر مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالمرور على سيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الكشف عن المفرقعات، وتنبه على القوات المشاركة بالظهور بالمظهر الجيد، وتمشيط أماكن الزيارة.