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صحيفة موريتانية تبرز القمة المصرية السعودية فى شرم الشيخ

الأحد، 24 فبراير 2019 06:50 ص
صحيفة موريتانية تبرز القمة المصرية السعودية فى شرم الشيخ جانب من القمة المصرية السعودية فى شرم الشيخ
نواكشوط أ ش أ
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أبرزت صحيفة "البديل" الموريتانية الصادرة اليوم الأحد القمة المصرية السعودية التى احتضنتها مدينة شرم الشيخ امس السبت فور وصول العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية التى تبدأ فعالياتها فى وقت لاحق اليوم.

وقالت الصحيفة - فى تعليق على لها على القمة - إن الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز استعرضا خلال القمة العلاقات الأخوية الوثيقة بن البلدين الشقيقين بحضور وفدى البلدين.

وأضاف أنه تم خلال جلسة المباحثات، مناقشة آفاق التعاون الثنائى بين مصر و السعودية فى مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث فى المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

 


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قمة مصرية السعودية

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