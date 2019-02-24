video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة أمريكية: قرار واشنطن بإبقاء جنود فى سوريا جاء بعد ضغوط من الحلفاء

الأحد، 24 فبراير 2019 01:27 م
صحيفة أمريكية: قرار واشنطن بإبقاء جنود فى سوريا جاء بعد ضغوط من الحلفاء قاعدة أمريكية فى سوريا ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، أن قرار الإدارة الأمريكية بإبقاء جنود فى سوريا، جاء بعد ضغوط من حلفاء الولايات المتحدة الذين أشاروا إلى أنهم لن يبقوا بمفردهم لمنع عودة ظهور تنظيم داعش دون وجود أمريكى.

وأوضحت الصحيفة - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - أنه فى مواجهة احتمال أن تغادر القوات الفرنسية والبريطانية فى أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأسبوع الماضى على الحفاظ على قوة متبقية، مضيفة أن أى وجود أمريكى يعنى أن الجيش الأمريكى بحاجة إلى السيطرة على المجال الجوى فى شمال شرق سوريا ومواصلة العمليات اللوجستية على الأرض.

وسلطت (وول ستريت جورنال) الضوء على قول مسئولين فرنسيين وبريطانيين إنهم يرغبون فى مزيد من المعلومات حول خطط الولايات المتحدة قبل الالتزام بالبقاء فى سوريا، مشيرة إلى أن مسؤولين بالبيت الأبيض أعلنوا، أمس الأول الجمعة، أن ما يقرب من 400 جندى أمريكى سيعملون كقوة لحفظ السلام، بينما رفض البنتاجون تقديم تقدير لعدد أعضاء الخدمة الأمريكية الموجودين حاليا فى سوريا.

وأضافت أن هذا القرار يمثل انتصارا صغيرا للمسؤولين فى الإدارة وكذلك للمشرعين الذين ضغطوا من أجل الحفاظ على الوجود الأمريكى، لضمان عدم قيام تنظيم داعش بإعادة تنظيم صفوفه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"واشنطن بوست": إدارة ترامب تتراجع عن قراءتها الخاطئة للوضع فى سوريا

سوريا

الحرب فى سوريا

القوات الامريكيه

داعش

امريكا




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة