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"صحة الإسماعيلية" تعلن تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأحد، 24 فبراير 2019 01:26 ص
"صحة الإسماعيلية" تعلن تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وكيل صحة الإسماعيلية ومحرر اليوم السابع
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تقرر تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اعتبارًا اليوم الأحد ولمدة 4 أيام، لجميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات من أبناء المصريين وغير المصريين باستخدام "طعم السابين الفموى" ثنائى التكافؤ.

 

أضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستهدف تلك الفئات العمرية سواء فى الريف أو المدن، وأنه سيتم التطعيم من خلال فرق ثابتة بالوحدات الصحية بدائرة المحافظة تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وكذا فرق متحركة بالمنازل تعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، وذلك لضمان نجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لحماية أطفال الإسماعيلية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة.

 

وتابع "السقعان"، يصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة 223 ألفًا و779 طفلاً وطفلة بجميع قرى والأحياء والمدن والوحدات الثابتة والمتحركة بإجمالى 600 فرقة و443 متطوعًا و452 إشرافًا بالحضر والريف، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحملة التى ستنفذها مديرية الصحة بالإسماعيلية تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة والمنشآت الصحية، بالإضافة إلى 660 حضانة و850 مسجدًا و23 كنيسة.

 


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