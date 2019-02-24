صاحب محل أسماك بالسويس يعيد سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية

شهد الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس قيام صاحب محل بحلقة الأسماك بتحرير سلحفاة بحرية وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية طواعية بأحد شواطئ مدينة السويس وأشادت وزارة البيئة بما فعله المواطن بهذا التصرف الذى يعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجى.

وكانت الإدارة المركزية لفرع وزارة البيئة فى السويس تلقت بلاغا من صاحب أحد المحال بحلقة الأسماك بالسويس بحيازته سلحفاة بحرية وإيمانا بدوره كفرد فى المشاركة فى الحفاظ على البيئة وعلى الفور تم تشكيل لجنة لتسلم السلحفاة وإعادة إطلاقها بمشاركة البائع بعد التأكد من سلامتها و قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية.

وأشادت اللجنه بوعى البائع وإيجابيته فى الإبلاغ عن السلحفاة مما يعكس وعيه بأهمية السلاحف للبيئة البحرية، كما أكد أن تصرفه هذا يحمى مصدر رزقه مطالباً الجميع بضرورة المساهمة فى حماية البيئة.