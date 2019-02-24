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شعبة الذهب بتجارية القاهرة: استقرار أسعار المعدن النفيس وعيار 21 يسجل 651 جنيها

الأحد، 24 فبراير 2019 08:00 ص
شعبة الذهب بتجارية القاهرة: استقرار أسعار المعدن النفيس وعيار 21 يسجل 651 جنيها أسعار الذهب
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 24 فبراير بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا وتداولا فى مصر 651 جنيها للجرام، بحسب شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:
 
عيار 24 سجل اليوم 744 جنيها.
 
عيار 21 سجل اليوم 651 جنيها.
 
عيار 18 سجل اليوم 558 جنيها.
 
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5208 جنيهات.
 
أوقية الذهب: 1328 دولارا.
 
أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
وتختلف مصنعية الذهب فى مصر من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع" على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 

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