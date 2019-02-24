شرطة الخانكة بالقليوبية توزع هدايا على طلاب المدارس.. صور

وزع مركز شرطة الخانكة، هدايا على طلاب مدارس التعليم الابتدائى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رضا طلبية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، والعميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وصلاح الدين محروس مدير تعليم الخانكة.

وقام النقيب أحمد جبر من قوة شرطة الخانكة، والأمين ياسر قاسم، وإبراهيم عبد اللطيف مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بأبو زعبل بتوزيع هدايا تنمى الذكاء والفكر لدى الطلاب.

ومن ناحيتهم، رحب الطلاب بالهدايا وأعربوا عن سعادتهم باهتمام الشرطة بهم، وتمنوا جميعا أن يكون ضباط فى وزارة الداخلية، دفاعا عن وطننا الحبيب مصر.