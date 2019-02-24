video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شرطة الخانكة بالقليوبية توزع هدايا على طلاب المدارس.. صور

الأحد، 24 فبراير 2019 03:19 م
شرطة الخانكة بالقليوبية توزع هدايا على طلاب المدارس.. صور جانب من توزيع الهداية على الطلاب
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

وزع مركز شرطة الخانكة، هدايا على طلاب مدارس التعليم الابتدائى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رضا طلبية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، والعميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وصلاح الدين محروس مدير تعليم الخانكة.

 

وقام النقيب أحمد جبر من قوة شرطة الخانكة، والأمين ياسر قاسم، وإبراهيم عبد اللطيف مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بأبو زعبل بتوزيع هدايا تنمى الذكاء والفكر لدى الطلاب.

 

ومن ناحيتهم، رحب الطلاب بالهدايا وأعربوا عن سعادتهم باهتمام الشرطة بهم، وتمنوا جميعا أن يكون ضباط فى وزارة الداخلية، دفاعا عن وطننا الحبيب مصر.

 
جانب من توزيع الهداية على الطلاب (1)
جانب من توزيع الهداية على الطلاب

جانب من توزيع الهداية على الطلاب (2)
جانب من توزيع الهداية على الطلاب

جانب من توزيع الهداية على الطلاب (3)
جانب من توزيع الهداية على الطلاب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يشارك بفيديو لضابط شرطة يوزع شوكولاتة على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

اخبار القليوبية

اخبار مصر

الخانكة

إدارة الخانكة




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة