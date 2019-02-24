شاهد.. قوات الأمن الفنزويلية تحرق المساعدات الإنسانية الأمريكية والكولومبية

كتبت فاطمة شوقى

نشرت إذاعة "أى سى إن" الكولومبية على موقعها الإلكترونى فيديو حرق قوات الأمن الفنزويلية للمساعدات الأمريكية والكولومبية على الحدود الكولومبية، وذلك وسط محاولات الفنزويليين انقاذ تلك المساعدات الإنسانية التى يحتاجونها.

وأشارت الإذاعة إلى أن مستشار الأمن القومى الأمريكى، جون بولتون، هدد فنزويلا بفرض عقوبات جديدة وعزلة دولية إذا لم يسمح جيشها بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وكتب بولتون فى مدونة صغيرة على صفحته على" تويتر" اليوم الأحد: "الجيش الفنزويلى لديه خيار: قبول الديمقراطية وحماية المواطنين والسماح بدخول المعونة الإنسانية أو مواجهة عقوبات جديدة وعزلة أكبر".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قد وجه فى وقت سابق، رسالة للجيش الفنزويلى، قال فيها إن الوقت قد حان للسماح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد، مشيرا إلى أن واشنطن تمد الشعب الفنزويلى باحتياجاته الضرورية.

ووصلت مساء السبت الشاحنات الأربع الأولى التى تحمل المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، وذلك بالقرب من مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، ولكنها قوبلت بإطلاق قنابل الغاز من الجانب الفنزويلى.

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التى يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكرى تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.