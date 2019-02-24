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سفير مصر فى بلجراد: التوقيع على اتفاق شراكة مع هيئة المعارض الصربية

الأحد، 24 فبراير 2019 12:06 م
سفير مصر فى بلجراد: التوقيع على اتفاق شراكة مع هيئة المعارض الصربية سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى
كتب : أحمد جمعة
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صرح سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى، بأن مصر أصبحت الدولة الشريك لمعرض بلجراد السياحى لعام 2020 حيث قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتوقيع على اتفاق الشراكة مع هيئة المعارض الصربية فى الحفل الختامى لدورة المعرض فى 2019، فى إطار زيارة لوفد سياحى موسع ومشاركة بجناح مميز نظمته جمعية البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية، فى شراكة هى الأول من نوعها فى إطار مثل تلك المعارض الدولية. 

 

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وأشار محافظ البحر الأحمر فى كلمته أمام الحفل الختامى، إلى أهمية تطوير منظومة الطيران المدنى منخفض التكاليف وفتح السماوات الصربية بشكل كامل أمام الطيران العارض للشركات التى تخدم الرحلات المتجهة إلى مصر، مؤكدا أيضا إمكانية زيادة تدفقات السياحة المصرية إلى صربيا من خلال تسهيل منظومة منح التأشيرات من جانب بلجراد، وهو ما تناوله فى لقاءاته مع كبار المسئولين خلال الزيارة.

 

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وأبرز الجويلى أن الزيارة شهدت فى ذات اليوم أنشطة عديدة نظمتها السفارة مهدت لذلك الإعلان، حيث عقدت مائدة مستديرة لقطاع الأعمال فى مجال السياحة من الجانبين المصرى والصربى شهدت مشاركة موسعة من ممثلى الشركات، على رأسها مدير اتحاد وكلاء السفر ومشغلى الرحلات بيوغوسلافيا السابقة، وكامل أعضاء الوفد المصرى ركزت على تطوير الشراكات ليس فقط بين البلدين، ولكن من خلال العاصمتين إلى باقى أقاليمهما الجغرافية المجاورة، البلقان وأفريقيا على التوالى، من خلال خطوط الطيران المباشرة التى تم الإعلان عن إقامتها فى الفترة الماضية بين بلجراد وكل من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ من جانب.

 

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كذلك، فقد تم تنظيم ندوة بمتحف الفنون الإفريقية فى بلجراد، الوحيد فى شرق وجنوب أوروبا، وبالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الصربية، قدم خلال الوفد الإعلامى تقريرا عن التغطية الإعلامية التى قام بها إثر زيارته إلى كل من القاهرة، الأولى من نوعها، وإلى البحر الأحمر، وهى الثانية خلال ستة أشهر.

 

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أخيراً، كذلك حرصت السفارة على تضمين زيارة الوفد السياحى برئاسة محافظ البحر الأحمر إلى مدينة ياجودينا فى إطار التوأمة مع مدينة مرسى علم افتتاحا لمعرض الوثائق التاريخية الذى يجوب مدن صربيا، منذ أن تم إطلاقه فى مقر البرلمان الصربى خلال زيارة رئيس مجلس النواب.

 

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وأثنى سفير مصر لدى صربيا، على الليلة المصرية التى استضافتها جمعية مستثمرى البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية بتنظيم من السفارة، وحضرها كبار دوائر الأعمال والسياحة والإعلام والثقافة فى صربيا، بما مثل ترويجا كبيرا لمصر، تخللها فقرات غنائية مصرية للطلبة الصرب الدارسين للغة العربية، ورقص فلكلورى حاز على إعجاب الحضور بما عكسه من ثراء الفنون المصرية.

 

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وأردف الجويلى أن حرص النائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية على حضور كل من الليلة المصرية، وقيامه بإلقاء الكلمة الرئيسية فى الجلسة الختامية للمعرض التى أعلن خلالها على اختيار مصر كضيف شرف والدولة الشريك لمعرض بلجراد السياحى 2020، جاء ليعكس متانة العلاقات بين البلدين، وباعتباره أيضا رئيس الجانب الصربى فى اللجنة الاقتصادية المشتركة المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها منذ 9 سنوات فى الأشهر القليلة المقبلة.

 

أخيرا، كشف سفير مصر لدى صربيا أنه فى إطار التمهيد لمشاركة مصر كشريك فى معرض بلجراد السياحى فى فبراير 2020، فسيعقد عدد كبير من الأنشطة الثقافية المميزة التى تروج للصداقة المصرية الصربية، ضيف شرف المعرض الدولى للكتاب لبلجراد فى أكتوبر المقبل، وهو ما يؤكد ترابط الأنشطة الثقافية والتريوجية السياحية.


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