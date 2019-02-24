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رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الكتاب بمشاركة ثلاث دور نشر

الأحد، 24 فبراير 2019 05:13 م
رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الكتاب بمشاركة ثلاث دور نشر جانب من الافتتاح
قنا - وائل محمد
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إفتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، معرض الكتاب والذى تنظمه الجامعة فى الفترة من 24 حتى 28 فبراير 2019 بمبنى كليتي التجارة والحقوق.
 
وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على تنظيم هذا المعرض ايماناً منها بأهمية الكتاب والقراءة، حيث انها البوابة الاولى لتلقى العلوم المختلفة والمتنوعة، وهى الوسيلة الوحيدة لانتقال المعرفة.
 
واشار رئيس الجامعة، الى اهمية مثل هذه المعارض، حيث انها تدعم المكتبات الجامعية بالعديد من المؤلفات، وايضا منح الفرصة للطلاب والباحثين واعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاقتناء احتياجاتهم من الكتب والروايات والاصدارات المختلفة.
 
وقال الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن معرض الكتاب هذا العام يقام استجابة للمبادرة الطلابية "هيا نقرأ "، ويشارك فيه ثلاث دور نشر، وهى "دار المعارف" بما يقرب من 5000 كتاب، و "الهيئة العامة لقصور الثقافة" بعدد 1800 كتاب، و "دار الجمهورية" بكتب 15 دار نشر من المؤلفات المتنوعة فى شتى المجالات. 
 
وأردف نائب رئيس الجامعة، بأن رئيس الجامعة تفقد على هامش المعرض، العديد من الاعمال الطلابية وعروض تكنولوجية وفقرات ابداعية وفنية.
 
شهد حفل الافتتاح، عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وحشد من طلاب مختلف كليات الجامعة.
 
جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (3)

جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح (1)

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

 


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