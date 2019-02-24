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رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض منتجى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

الأحد، 24 فبراير 2019 04:04 م
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض منتجى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات افتتاح المعرض
الإسكندرية أسماء على بدر
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افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الأحد ، معرض “منتجي”، الذى ينظمه مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتطورة، وذلك بكلية التربية الرياضية بنات.

 

أشار الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، خلال الافتتاح أن المعرض يهدف إلى تشجيع الطلاب أصحاب الإبداعات والابتكار على الاستمرار فى تقديم إنتاجهم، وإقامة مشروعاتهم الخاصة والصغيرة والمتناهية الصغر والاستفادة من هذه القدرات وصقل مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التطوير وريادة الأعمال بالجامعة لتأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل مختلفة تسهم فى رفع العائد الاقتصادي.

 

وأشار الدكتور هشام جابر أن المعرض يهدف لإتاحة الفرصة للطلاب المبدعين فى جميع المجالات ورواد الاعمال عرض وبيع منتجاتهم بشرط أن تكون المنتجات من صنع الطالب نفسه، وأضاف أن الجامعة تفتح المجال لكل طالب مبدع يسعى لتطوير منتجه بإتاحة الفرصة للتقديم فى مركز التطوير الوظيفى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه فكر الطالب وتحويله من فكر الموظف إلى فكر ريادة الأعمال، وتنمية قدراتهم وإمكانيتهم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

فيما أوضح الدكتور محمد بلال مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال أن المعرض يعد هو الثالث من سلسلة معارض منتجى للعام الجامعى 2018/2019، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتطورة ومركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال، ويشارك فيه كافة كليات الجامعة ممثلين فى اكثر من 50 عارضًا، وأوضح أن المعرض يوفر للطلاب مكان لعرض وبيع منتجاتهم للبيع والعائد يعود على الطلاب، كما تضمن المعرض أعمال النحت والأركان والخزف والمعادن وأشغال فنية ومفروشات منزلية وجلود ولوحات زينة، وزهور صناعية، صلصال حرارى، وأشغال وتصوير ورسم والإكسسوارات والتطريز والملابس والكورشية.

 

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض (1)
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض (1)

 

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض (2)
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض (2)

 

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض (3)
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض (3)

 

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض (4)
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض (4)

 

 

 


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