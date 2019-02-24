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رئيس تحرير عكاظ: توصيات القمة العربية الأوروبية هامة لمكافحة الإرهاب

الأحد، 24 فبراير 2019 11:51 م
رئيس تحرير عكاظ: توصيات القمة العربية الأوروبية هامة لمكافحة الإرهاب جميل الذيابى رئيس تحرير عكاظ
كتب إبراهيم حسان
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قال جميل الذيابى، رئيس تحرير جريدة عكاظ السعودية، إن القمة العربية الأوروبية لا تكمن أهميتها فى الحضور فقط، بل التحاور والتشاور سواء للمنطقة العربية أو دول الاتحاد الأوروبى.

وأضاف الذيابى، خلال لقاءه مع الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية إيمان الحصرى، عبر البث المشترك لقنوات الحياة وCBCو  DMC وON E، أن الأزمات الخانقة للدول الأوروبية كثيرة، والدول العربية لديها كثير من التحديات والمهددات، وتلك إشكالية كبيرة وبالتالى فإن الجلوس على طاولة واحدة بين الجانبين، للتحاور والتشاور والخروج بآليات عمل وجداول مستقبيلة، يمكن من خلالها الانطلاق نحو تسهيل ما كان ممكن أن يضع عراقيل وبيروقراطية فى العمل المشترك بين هذه البلدان.

وأشار رئيس تحرير عكاظ، إلى أن توصيات القمة العربية الأوروبية هامة جدا لتعميق الشراكة، ومكافحة الإرهاب الذى لا يهدد المنطقة العربية فقط، بل أوروبا، وأيضا موضوع الهجرة وتدفق اللاجئين.

 


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جميل الذيابى

القمة العربية الاوروبية

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