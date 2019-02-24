دواوين الوزارات.. وزير التعليم يحقق حلم "حسن" أصغر مصابى حادث الدرب الأحمر

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لقوائم الانتظار انتهت من 93 ألف عملية جراحية

الصحة تبدأ تجهيز 330 ملف طبى لـ 960 ألف مواطن ينتفعون بخدمات منظومة التأمين الجديدة ببورسعيد.. مركز معلومات الوزارة: إطلاق الخدمات التأمينية الإلكترونية 30 يونيو.. وائل شحاتة: مستويات مختلفة من رعاية المواطنين

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم يحقق حلم "حسن" أصغر مصابى حادث الدرب الأحمر وشقيقته

التعليم: طلاب المدارس يشاركون بـ5 جنيهات لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء

طلاب الثانوية العامة يطالبون تعديل جدول الامتحانات.. ترتيب المواد غير متكافئ لشعبة علمى رياضة.. ويؤكدون: ترك مساحة كافية قبل الكيمياء والفيزياء.. واتحاد الطلاب يحدد الاثنين أخر موعد لاستطلاع رأى زملائهم

وزارة التضامن:

وزيرة التضامن: التوسع في برنامج "وظيفة تك" لإعداد الكوادر المؤهلة لسوق تكنولوجيا المعلومات

"وأذن فى الناس بالحج".. قرعة إلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات فى مارس.. التضامن: 9 فنادق مميزة للحجاج .. وسفر زوار بيت الله من المطارات القريبة من محل إقامتهم.. وحظر ممارسة السياسة خلال الفريضة

وزارة التموين:

وزير التموين يعلن عن فرص استثمارية للجانب السعودى بمجال التجارة

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزارة النقل:

وزير النقل يستقل قطار الصعيد من محطة الجيزة ويستمع لشكاوى الركاب

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل بتكلفة إجمالية 1.450 مليار جنيه

السكة الحديد: انتظام العمل ببرج إشارات مغاغة ولا صحة لوجود عطل

وزارة الزراعة:

"الزراعة" اعداد دفعة جديدة لتصدير الخيول طبقا للاشتراطات المحجرية الدولية

وزير الزراعة : البدء فى التخلص من مخلفات المبيدات الشهر المقبل

وزارة التعليم العالى:

صور.. وزير التعليم العالى يعلن جهود مصر لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية

وزير التعليم العالى: الخطة الاستراتيجية لمصر 2063 تتضمن حماية الفضاء الأفريقى

وزارة الإسكان:

صور.. وزير الإسكان فى أول حضور بالبرلمان: نحاول إرضاء كافة المواطنين

صور.. وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: 80 ألف جنيه مكافأة أسرة مصرى توفى فى إيطاليا

القوى العاملة تبدأ غدا تلقى طلبات 50 عاملا للعمل بإحدى دول الخليج