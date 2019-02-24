درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24-2-2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة اليوم الأحد ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة دافىء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد..كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمىالقاهرة 11 22شبين الكوم 10 21طنطا 10 22دمنهور 08 21الإسكندرية 08 21بلطيم 08 21مطروح 07 20السلوم 07 22سيوة 05 23بورسعيد 12 20دمياط 12 20الزقازيق 09 21الاسماعيلية 08 23السويس 08 22العريش 08 20رفح 07 20رأس سدر 10 22نخل 02 20نويبع 14 23طابا 12 21كاترين -01 16الطور 12 23شرم الشيخ 14 24الغردقة 12 23مرسى علم 13 22الفيوم 09 23بنى سويف 09 23المنيا 07 24أسيوط 07 24سوهاج 07 26قنا 08 28الأقصر 08 29أسوان 10 30أبوسمبل 11 31الوادى الجديد 07 28شلاتين 14 25ابو رماد 14 24راس حدربة 15 24حلايب 16 24الصغرى العظمىمكة المكرمة 23 33المدينة 17 27الرياض 11 27المنامة 18 23أبوظبى 19 27الدوحة 17 26الكويت 11 23دمشق 04 15بيروت 14 18عمان 07 16القدس 08 15غزة 13 20بغداد 08 20مسقط 22 26صنعاء 09 24الخرطوم 24 38طرابلس 10 12تونس 08 12الجزائر 06 12الرباط 10 22نواكشوط 15 30الصغرى العظمىأنقرة 00 10اسطنبول 03 04اسلام اباد 08 20نيودلهى 11 23جاكرتا 24 31بكين -01 13كوالامبور 23 34طوكيو 07 13أثينا 06 07روما 00 12باريس 02 14مدريد 04 14برلين -01 11لندن 02 14مونتريال -04 04موسكو 00 02نيويورك 02 13واشنطن 02 18