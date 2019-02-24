خطوة هامة للمرأة السعودية..احتفاء بتعيين ريما بنت بندر سفيرة للملكة بواشنطن

كتبت ريهام عبد الله

احتفى المتابعون للشأن السعودى، بخطوة تعتبر هى الأهم والأبرز، فيما يخص تمكين المرأة السعودية، إذ تم لأول مرة تعيين امرأة سفيرة للمملكة العربية السعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، الأميرة ريما بنت بندر، على تعيينها سفيرة للملكة العربية السعودية فى واشنطن، وغرد :"نبارك للأميرة ريما بنت بندر تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة فى الولايات المتحدة الأمريكية، موقع مهم وفى أهم عواصم العالم وفى مرحلة حساسة، تمنياتنا للسفيرة بالتوفيق فى خدمة قيادتها ووطنها".



أنور قرقاش

فيما غردت الفنانة الإماراتية أحلام، مهنئة المرأة السعودية بهذه الخطوة، والتى وصفتها بالعظيمة، قائلة :" كامرأة إماراتية وكمرأة خليجية عربية فخورة بهذه الخطوة العظيمة بحق المرأة السعودية وكيف أن كانت هذه الخطوة لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مبروك لك وهنيئا لكم بنات السعودية بمستقبل واعد عظيم".