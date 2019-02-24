حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مشتبه بهم، وتنفيذ 20 حكما قضائيا، وضبط 4 خيال وجمال و3 متسولين، كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من إشغالات المحلات والمقاهى والباعة الجائلين.

وواصل ضباط شرطة المرافق جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تم إزالة عشرات المخالفات والتعديات التى تعوق حركة السير بأنحاء المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.