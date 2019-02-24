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حكم بحصول "منصور عامر" على 38 مليون دولار تعويض عن مشروع بورتو سوريا

الأحد، 24 فبراير 2019 05:43 م
حكم بحصول "منصور عامر" على 38 مليون دولار تعويض عن مشروع بورتو سوريا رجل الأعمال منصور عامر
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة عامر جروب، عن صدور حكم بتعويضها وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بمبلغ 38.9 مليون دولار عن مشروع بورتو طرطوس فى سوريا.
 
وقالت عامر جروب، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنه صدر حكم فى القضية التحكيمية رقم 986/2014 والمقامة من كل من شركة انترادوس للتطوير السياحى ومجموعة شركات وحود بالمملكة المتحدة وشركة جونادا انترناشيونال ليمتد وكذلك المقامة من شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى شركات التابعة لشركة بورتو القابضة ضد نفس الشركات.
 
وأضافت أن الحكم انتهى إلى أحقية شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة فى مبلغ 38.916 مليون دولار بخلاف 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائى مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حكم له به.
 
وأكدت الشركة، أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ما هو مستحق لها من مبالغ وإيضاح الحقوق الاقتصادية لكل من عامر القابضة وعامر سوريا.
 
 

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