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حدوث ميل بمنزل مكون من 5 طوابق مقابل لمجلس مدينة المحلة

الأحد، 24 فبراير 2019 10:24 م
حدوث ميل بمنزل مكون من 5 طوابق مقابل لمجلس مدينة المحلة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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شهد شارع البحر الرئيسى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حدوث ميل بمنزل مكون من 5 طوابق مقابل لمجلس مدينة المحلة، بسبب حفر "خوازيق" بقطعة أرض مجاورة له، وعلى الفور انتقل المهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة، ومسئولو حى أول المحلة، لمعاينة المنزل.

 

وشكل رئيس المدينة لجنة من الإدارة الهندسية بحى أول المحلة برئاسة المهندس محمد اليمنى مدير الإدارة الهندسية بالحى، وتبين من المعاينة، حدوث ميل بالمنزل بسبب حفر الخوازيق بالأرض الملاصقة له، وأعدت اللجنة تقريرا بضرورة تخفيف الأحمال بالمنزل بإزالة طابقين، وتم رفع تقرير للواء هشام السعيد محافظ الغربية.

 


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