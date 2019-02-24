حبس عامل 4 أيام لقتله سائق توك توك بالفيوم أثناء محاولة سرقته

الفيوم – رباب الجالى

أمرت نيابة مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن سائق "توك توك"، بسكين، قاوم محاولته سرقة مركبته بطريق أبشواي/ العجميين.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى، بورود بلاغ من مستشفى أبشواى المركزي، بوصول "محمد حميدة محمد" (14 سنة- طالب بالمدرسة العلوية الإعدادية)، ويعمل سائق "توك توك"، ومقيم بالعلواية، مصاب بجرح طعني بالجانب الأيسر من الصدر ونزيف حاد، توفي عقب وصوله للمستشفى.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير المجني عليه بالتوك توك الخاص به استوقفه أحد الأفراد بطريق أبشواي السياحي لتوصيله لقرية العجميين، وأثناء سيرهما، أشهر في وجهه سكينا، بغرض سرقة التوك توك، إلا أن المجني عليه قاومه، فعاجله بطعنة محدثا إصابته التي أودت بحياته، وتبين أن الجاني هو "محمد.ح.م" (32 سنة- عامل)، ومقيم بالطماوى التابعة للمركز.

وقال يدعى "ع.ا" (22 سنة- سائق توك توك)، ومقيم بقرية العجميين، "شاهد علي الواقعة" قال إنه حال مروره بالطريق سمع صوت استغاثة من المجني عليه، وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم والتوك توك، وبمواجهة المتهم بتلك الأقوال، أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وأرشد عن السلاح المستخدم.

كلفت إدارة البحث الجنائي، بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وبيان ملابساتها، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 614 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.