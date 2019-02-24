حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بشبين الكوم، 45 يوما ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقباء أحمد عبدالقوى وعمر شلبى معاونى المباحث، من ضبط كلا من "احمد .ج.م” 18 عاما و”عطية .م.ع" 22 عاما، عاطل وسبق اتهامه فى عدة قضايا آخرى، ومقيمان بقرية أم سالم بمركز بركة السبع فى المنوفية، بتكوين تشيكلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى سرقة الدرجات النارية.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح نارى وقصافة حديدية لاستخدامها فى مزاولة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع سرقات الدراجات النارية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.