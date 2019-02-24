جامعة عين شمس تدشن جائزة باسم الدكتور محمد خوخة للتفوق المعرفى بكلية الألسن

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة منى فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، موافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، على إنشاء جائزة سنوية تحت اسم "جائزة الدكتور محمد خوخة للتفوق المعرفى، تمنح لأوائل الفرق الدراسية بشعبة لغة السواحيلى اللغة الأكثر انتشارًا في إفريقيا بعد العربية، وهى الجائزة الأولى من نوعها فى تاريخ كلية الألسن منذ تأسيسها قرابة الـ 134 عام على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوى.

وأضافت أن الجائزة جاءت فى إطار مساهمة الكلية فى مد جسور التواصل مع شقيقاتها الإفريقية و توطيد روابط التعاون مع ظهيرها الإفريقى فى مختلف المجالات، تماشيًا مع توجهات الدولة الإستراتيجية فى الآونه الأخيرة ؛ كذلك تتويجًا لتولي مصر رئاسة القارة السمراء مرة أخري و إستعادة رونقها و ريادتها الإقليمية و الدولية فى مختلف المجالات.

يذكر أن الجائزة تحمل اسم الدكتور محمد خوخة، أحد رواد لغة السواحيلى و رئيس الشعبة بالكلية، وله العديد من الإنجازات والمشاركات الفاعله على المستوى التعليمى ونقل الثقافة المصرية والعربية إلى السواحلية والعكس، ومؤخرا قام بتدريس أكثر من دورة تدريبية لتعليم اللغة السواحلية لهيئة تنشيط السياحة للعمل على زيادة تطور العلاقات، مع ازدياد السياحة الأفريقية إلى مصر.