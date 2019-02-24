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"تموين الأقصر" تحرر محاضر لشركات خالفت قوانين حماية المستهلك بعروض التخفيضات

الأحد، 24 فبراير 2019 02:39 م
"تموين الأقصر" تحرر محاضر لشركات خالفت قوانين حماية المستهلك بعروض التخفيضات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات التصدى لحالات الغش التجارى وسلامة وأمن المواطن التى تعد من أولى اهتمامات حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى محمد الهم محافظ الأقصر.

 

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن إدارة حماية المستهلك بالمديرية حررت المحضر رقم 2206 جنح القسم لسنة 2019م، ضد إحدى الشركات الكبرى لبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لتقديم عروض وهمية للتخفيضات عن بعض السلع وتضليل المستهلك، وكذلك والمحضر رقم 2207 جنح القسم لسنة 2019م، ضد إحدى المحلات الكبرى لبيع أجهزة المحمول لعدم الالتزام بفترة (14يوم حماية المستهلك).

 

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه فى مجال الغش التجارى تم إستبدال شاشة (32) بوصه، وإستبدال غسالة ملابس سعة 14ك، وفى مجال خدمات ما بعد البيع تم صيانة (4) غسالات ملابس مختلفة الماركة والسعة، و(2) ثلاجة مختلفة الماركة والسعة، و(5) سخانات كهربائية مختلف الماركة والسعة، وسخان غاز طبيعى، حيث باشر تحقيق الشكاوى عادل عامر أحد قيادات الإدارة.

 


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