تفاصيل مصرع بائع فاكهة أسفل عجلات جرار زراعى بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع بائع فاكهة أسفل عجلات جرار زراعى بإحدى قرى مركز العياط، وتبين أنه أثناء مرور بائع الفاكهة بعربة كارو يستخدمها فى بيع الفاكهة، كسرت إحدى عجلاتها، مما أسفر عن انحرافها بشكل مفاجئ وسقوطه على الأرض، أسفل عجلات جرار زراعى تصادف مروره بموقع الحادث.

وتحفظت جهات التحقيق على السيارة الكارو والجرار الزراعى وأمرت بعرضهما على مهندس فنى لفحصهما وكتابة تقرير وافً عنهما، كما طلبت تقرير طبى واف عن حالة المتوفى، وصرحت بدفن جثته.

ولقى بائع فاكهة مصرعه، حيث دهسه جرار زراعى صباح السبت بإحدى قرى مركز العياط، وكشفت التحريات أن العربة الكارو الخاصة بالبائع تعرضت للكسر مما أسفر عن سقوطه أسفل عجلات الجرار الذى تصادف مروره بمكان الحادث، وتم التحفظ على سائق الجرار.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة حادث مرورى بطريق إحدى قرى مركز شرطة العياط.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتوفى بائع فاكهة، أثناء قيادة عربة كارو حدث كسر بها مما أسفر عن سقوطه أرضا، حيث تصادف مرور جرار زراعى بجواره مما أسفر عن دهسه ومفارقته الحياة.