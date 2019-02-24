تفاصيل الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمحافظات × 8 معلومات

1- الحملة تستمر من اليوم وعلى مدار الـ 3 أيام المقبلة بجميع المحافظات.

2- تشمل الحملة القومية لشلل الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

3- تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصرعلى أن يجرى التطعيم بالمجان تماما.

4 - تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

5 - تعمل الفرق الطبية فى الحملة على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

6 - 90 ألف فرد يشاركون من الفرق الطبية بالحملة.

7- التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين.

8- نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، وفى الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة.