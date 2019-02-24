تفاصيل الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمحافظات × 8 معلومات

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام فى إطار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات تنفيذ الحملة من اليوم وعلى مدار 3 أيام قادمة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
1- الحملة تستمر من اليوم وعلى مدار الـ 3 أيام المقبلة بجميع المحافظات.
2- تشمل الحملة القومية لشلل الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات.
3- تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصرعلى أن يجرى التطعيم بالمجان تماما.
4 - تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.
5 - تعمل الفرق الطبية فى الحملة على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.
6 - 90 ألف فرد يشاركون من الفرق الطبية بالحملة.
7- التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين.
8- نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، وفى الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة