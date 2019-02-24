تعرف على ريما بنت بندر سفيرة السعودية الجديدة بواشنطن × 10 معلومات

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

عينت المملكة العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة الرياض فى واشنطن بمرتبة وزير عبر أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل ثانى.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن الأميرة ريما وفقا لصحيفة الجزيرة السعودية.

1- عملت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز كمستشارة فى مكتب ولى العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير فى الهيئة العامة للرياضة.

2- حصلت على شهادة بكالوريوس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

3- أصبحت أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات فى المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودى للرياضة المجتمعية.

4- من إنجازاتها، عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضى للفتيات فى المدارس، ومشاركة النساء فى العديد من المنافسات الرياضية.

5- كان للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان دور كبير فى الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة وهى سرطان الثدى.

6- عملت فى منصب الرئيس التنفيذى لشركة ألفا انترناشونال/ هارفى نيكلز.

7- دخلت ضمن قائمة مجلة "فاست كومباني" الأمريكية للأشخاص الأكثر إبداعا عام 2014م.

8- أطلقت مبادرة 10ksa التى تمكنت من الدخول إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردى فى العالم الذى يرمز لمكافحة سرطان الثدى.

9- كما أنها المؤسس لمبادرة ألف خير.

10- تم اختيار الأميرة ريما لتكون فى المرتبة السادسة عشرة ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.