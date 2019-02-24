تعرف على أول تعليق من الأمير خالد بن سلمان بعد تعيينه نائبا لوزير الدفاع السعودى

كتب محمد عبد العظيم

عقب صدور الأمر الملكى من الأمير السعودى محمد بن سلمان بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائبا لوزير الدفاع برتبة وزير، أعرب الأمير خالد بن سلمان عن شكره وتقديره للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.

وقال الأمير خالد بن سلمان "يشرفنى أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاى خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدى ولى العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعيينى نائبا لوزير الدفاع. وأسأل الله العون فى خدمة دينى ووطنى".





وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفا لسمو سيدى وزير الدفاع فى وجه كل معتدى على وطننا الغالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنى فى تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجالا عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم".



