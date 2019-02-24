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الأحد، 24 فبراير 2019 02:59 ص
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استثماراتها 65.4 مليون جنيه..

تعرف على أهم 10 أرقام من ميزانية القابضة للتأمين

الأحد، 24 فبراير 2019 02:00 ص
تعرف على أهم 10 أرقام من ميزانية القابضة للتأمين باسل الحينى رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين
كتب عبد الحليم سالم
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اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ميزانية الشركة القابضة، بحضور باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة القابضة تعرف على أبرز أرقام الميزانية.
 
1-  65.4 مليار جنيه إجمالى استثمارات الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.
2- 3.2 مليار جنيه صافي ربح الشركات التابعة بمعدل نمو 21.5%.
3- 758.8 مليون جنيه دعم للخزانة العامة من أرباح القابضة للتأمين بنسبة زيادة 20%.
4- 32.9 مليار جنيه إجمالي حقوق حملة الوثائق.. و12.5 مليار جنيه أقساط مصدرة
5- حققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إجمالي إيرادات بلغ 1.744 مليار جنيه بمعدل نمو 53.3% عن العام المالي 2016/2017.
6- ارتفع صافي الربح ليبلغ 1.450 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن العام المالي 2016/2017.
7- ارتفاع إيرادات النشاط لتبلغ 16 مليار جنيه.
8- تم وضع استراتيجية تستهدف تعظيم دور الشركة الريادي كمؤسسة مالية غير مصرفية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية.
9- في النشاط العقاري  يجرى العمل على تنمية الثروة العقارية المتميزة واستغلال الأراضي في مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين.
10- في نشاط الاستثمارات، تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وتزويدها بالكوادر البشرية والتكنولوجيا المطلوبة.
 
 

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مصر القابضة للتأمين

باسل الحينى

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