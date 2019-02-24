تعرف على أهم 10 أرقام من ميزانية القابضة للتأمين

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ميزانية الشركة القابضة، بحضور باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة القابضة تعرف على أبرز أرقام الميزانية.
1- 65.4 مليار جنيه إجمالى استثمارات الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.
2- 3.2 مليار جنيه صافي ربح الشركات التابعة بمعدل نمو 21.5%.
3- 758.8 مليون جنيه دعم للخزانة العامة من أرباح القابضة للتأمين بنسبة زيادة 20%.
4- 32.9 مليار جنيه إجمالي حقوق حملة الوثائق.. و12.5 مليار جنيه أقساط مصدرة
5- حققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إجمالي إيرادات بلغ 1.744 مليار جنيه بمعدل نمو 53.3% عن العام المالي 2016/2017.
6- ارتفع صافي الربح ليبلغ 1.450 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن العام المالي 2016/2017.
7- ارتفاع إيرادات النشاط لتبلغ 16 مليار جنيه.
8- تم وضع استراتيجية تستهدف تعظيم دور الشركة الريادي كمؤسسة مالية غير مصرفية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية.
9- في النشاط العقاري يجرى العمل على تنمية الثروة العقارية المتميزة واستغلال الأراضي في مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين.
10- في نشاط الاستثمارات، تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وتزويدها بالكوادر البشرية والتكنولوجيا المطلوبة.
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