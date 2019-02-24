تراجع طفيف لبورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرة 1.36 نقطة، لتغلق عند مستوى 10190.14 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.3 مليون سهم بقيمة 227.97 مليون ريال قطرى عبر 4850 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقر 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.