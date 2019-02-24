video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع طفيف لبورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات

الأحد، 24 فبراير 2019 02:28 م
تراجع طفيف لبورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرة 1.36 نقطة، لتغلق عند مستوى 10190.14 نقطة.
  
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.3 مليون سهم بقيمة 227.97 مليون ريال قطرى عبر 4850 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقر 4 أسهم.
  
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها التأمين

تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. ارتفاع البحرين بفضل البنوك.. صعود مؤشرات الكويت بدعم 8 قطاعات.. أسهم دبى تربح 1.2 مليار درهم.. وتراجع مؤشر السوق السعودى للجلسة الثالثة.. وبورصة قطر تظلل باللون الأحمر

بورصة قطر

سوق قطر المالى

بورصه

اخبار البورصة




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة