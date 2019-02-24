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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها التأمين

الأحد، 24 فبراير 2019 09:26 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها التأمين مؤشر - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرة 2.76 نقطة، لتصل إلى مستوى 10188.74 نقطة.
 
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.2 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال قطرى عبر 1236 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقر سهم.
 
 
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.
 
 
 

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