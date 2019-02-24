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تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الأحد، 24 فبراير 2019 02:42 م
تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسراً عدد 34.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8513.27 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.38% رابحاً 47.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3487.83 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 93.9 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 60 شركة، فيما تراجعت 111 شركات. 
 
وتراجع 13 قطاعا على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%. 
 
وجاء سهم التعمير على رأس القائمة الخضراء بنسبة 8.21%، تلاه سهم الأهلية بنسبة 2.89%، ثم سهم ميفك ريت بنسبة 2.77%، فيما تصدر سهم الخضرى القائمة الحمراء بنسبة 9.70%، تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 4.66%، ثم سهم أنعام القابضة بنسبة 2.38%، وتصدر سهم دار الأركان قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 17.4 مليون ورقة مالية منفذة.

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