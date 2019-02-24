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تحرير 951 مخالفة مرورية وتحصيل 49 ألف جنيه غرامات فورية فى حملة بالغربية

الأحد، 24 فبراير 2019 11:44 ص
تحرير 951 مخالفة مرورية وتحصيل 49 ألف جنيه غرامات فورية فى حملة بالغربية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بعدد من المراكز والمدن بالمحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وتحرير 951 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 49 ألف و800 جنيه غرامات فورية ، تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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