"تبسم يا محمد".. مسك ختام لمهرجان شتاء طنطورة بالعلا

كتبت ريهام عبد الله

طوت السعودية، صفحة ثقافية وفنية هامة، بختام مهرجان شتاء طنطورة، بمحافظة العلا ، بعدما استمر المهرجان على مدار ما يقرب من 10 أسابيع، وضم حفلات غنائية هامة، لكبار نجوم الغناء فى العالم، إذ اتجهت الأنظار لمحافظة العلا خلال فترة انعقاد المهرجان، لمشاهدة آثارها التاريخية، والتمتع بالحفلات الغنائية التى بدأت ديسمبر الماضى بالنجم الكبير محمد عبده، كما شدا الفنان كاظم الساهر بأبرز أغنياته، وحلت الفنانة ماجدة الرومى كضيفة مميزة.

واقيم على هامش المهرجان ، العديد من الفعاليات الثقافية والسياحية المتنوعة مثل كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة ، والتحمل الذي شهد مشاركة 80 من أفضل الفرسان بالعالم، وجولة المناطيد، لرؤية المعالم الساحرة لمدينة العلا.

على صوت الفنان راشد الماجد ليلة البارحة اختتم المهرجان فعالياته، حيث قدّم الماجد ، أمسية غنائية استهلها بأغنية "يا محمد" تزامنًا مع عودة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من جولته الآسيوية وكانت آخرها جمهورية الصين الشعبية وتمخض عن الجولة صفقات استثمارية واقتصادية pic.twitter.com/RIawVg8Vgv — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) February 23, 2019

وكانت الليلة الأخيرة من فعاليات طنطورة قد جمعت الفنانين: عبدالكريم عبدالقادر، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وتم فيها تكريم الفنان الكويتى " عبد الكريم عبدالقادر" لمشواره الطويل في الفن.