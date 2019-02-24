تأخر إقلاع 7 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة شركة فلاى ناس رقم 566 والمتجهة إلى جدة.

وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلتى شركة الخطوط الجوية الأردنية رقم 502 و 508 والمتجهتان إلى عمان، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 650 والمتجهة إلى أبوظبى، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.