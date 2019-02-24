video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تأخر إقلاع 7 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

الأحد، 24 فبراير 2019 11:08 ص
تأخر إقلاع 7 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات. 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة شركة فلاى ناس رقم 566 والمتجهة إلى جدة.
 
وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلتى شركة الخطوط الجوية الأردنية رقم 502 و 508 والمتجهتان إلى عمان، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 650 والمتجهة إلى أبوظبى، ورحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور... وزير الطيران يؤكد سعي مصر لتعزيز التعاون مع الأفارقة بكافة المجالات

انتخاب مصر لرئاسة مجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية

حركة الطيران

رحلات دولية

مطار القاهرة




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة