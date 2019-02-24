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تأجيل محاكمة 9 موظفين بحى عابدين بتهمة تزوير رخصة بناء لـ16 مارس

الأحد، 24 فبراير 2019 12:33 م
تأجيل محاكمة 9 موظفين بحى عابدين بتهمة تزوير رخصة بناء لـ16 مارس أوراق مزورة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى تأجيل محاكمة 9 موظفين بحي عابدين بالقاهرة، لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة لجلسة 16 مارس. 
 
وأحال المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، "محمود.ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت.ش ومحمد .أ، ومروة .ع، ومحمد .ع، وأحمد .ح، ومصطفي.م"، مهندسين بحي عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.
 
كشفت تحقيقات النيابة أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيًا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد أن تواطأ معه باقي المتهمين، فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق.
 
واستمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت بأنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها وفوجئت بما حدث، بينما قررت عضو المكتب الفني لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالك كامل المساحة.

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